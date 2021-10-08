رئيس الحكومة المالية يتهم فرنسا بدعم الإرهاب في شمال مالي

شنّ رئيس الحكومة الإنتقالية في مالي، شوغويل مايغا، هجوما حادا على فرنسا. متهما إياها بتدريب جماعات إرهابية في بلاده.

وأشار رئيس وزراء مالي، في حوار مع وكالة “نوفوستي” الروسية نشر اليوم الجمعة، إلى أن الجماعات الإرهابية التي تنشط في بلاده وصلت من ليبيا، بعد أن دمرت الدولة الليبية على أيدي فرنسا وحلفائها في الناتو. مضيفا “أنه عندما وافقت على التعاون مع الجانب الفرنسي في محاربة الإرهاب في أراضيها. طلبت من باريس فقط مساعدتها بالبيانات الاستخباراتية والإسناد الجوي. ولم يدر الحديث عن نشر قوات على الأرض.

طالع أيضا

وذكر مايغا، أن فرنسا إلتزمت بهذا الإتفاق في مدن كونا وغاو وتمبكتو، لكنها منعت قوات الجيش المالي من دخول مدينة كيدال. وسلمتها إلى حركة تم تشكيلها من ممثلين عن حركة “أنصار الدين” التي تعد مرتبطة بتنظيم “القاعدة”. وقال: “لا تحظى حكومة مالي بالوصول إلى كيدال، وإنها جيب خاضع لسيطرة فرنسا، وهناك تنظيمات مسلحة دربها ضباط فرنسيون، ولدينا أدلة على ذلك”.

وسبق أن استدعت وزارة الخارجية في مالي سفير باريس لديها، على خلفية “تصريحات غير ودية” جاءت على لسان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

يتيح لكم تطبيق النهار الإطلاع على آخبار العاجلة وأهم الأحداث الوطنية.. العربية والعالمية فور حدوثها

حمل تطبيق النهار عبر رابط “البلاي ستور”

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ennahar.androidapp