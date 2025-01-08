رئيس الحكومة المغربية أمام القضاء

قررت المحكمة الابتدائية بالرباط استدعاء رئيس الحكومة المغربية، عزيز أخنوش، على خلفية شكوى تقدم بها سعيد التونارتي، ضد حزب حزب التجمع الوطني للأحرار، وبرلمانيته ياسمين لمغور.

وتم استدعاء أخنوش للمثول أمام المحكمة بصفته الممثل القانوني للحزب.

ووفقا لموقع “هوية بريس”، سيمثُل أخنوش في جلسة 7 فيفري المقبل.

وأضاف الموقع ذاته أن البرلمانية لمغور، تغيبت عن الحضور للجلسة الثانية على التوالي بحجة التزامات دراسية، حسب ما أكده محامي التونارتي، إسحاق شارية.

وتم اتهام البرلمانية التجمعية، ياسمين لمغور، بالسب والقذف، ونشر ادعاءات كاذبة، والتحريض في إطار ملف شكاية مباشرة تتعلق بقضايا الصحافة.