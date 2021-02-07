رئيس الدائرة الاتحادية للشؤون الخارجية السويسرية يحل اليوم بالجزائر

سيجري نائب رئيس الكونفدرالية السويسرية، رئيس الدائرة الاتحادية للشؤون الخارجية، إينيازيو كاسيس، زيارة عمل إلى الجزائر تدوم يومين.

وحسب بيان وزارة الخارجية، فقد جاءت زيارة نائب رئيس الكونفدرالية السويسرية، بدعوة من صبري بوقدوم، وزير الشؤون الخارجية.

وأفادت الخارجية الجزائرية، أن الزيارة تندرج هذه الزيارة في إطار توطيد روابط التعاون بين الجزائر وسويسرا.

كما تشكل فرصة مهمة لكلا الطرفين للتعبير عن إرادتهما السياسية لتوفير جميع الظروف الملائمة لإزالة جميع العقبات.

وكذا إعطاء نَفَس جديد للشراكة والتعاون الثنائي في جميع أبعادها –يضيف البيان-.

وستشكل هذه الزيارة فرصة لرئيسي الدبلوماسية الجزائرية والسويسرية لاستعراض المحاور ذات الأولوية للتعاون الثنائي والنظر في الاستحقاقات الرئيسية المقبلة.

وهذا لإعطاء ديناميكية جديدة للعلاقات الثنائية بين البلدين، لا سيما على الصعيد الاقتصادي.

كما ستكون القضايا الإقليمية والدولية الراهنة، لا سيما التطورات الأخيرة في الصحراء الغربية والوضع في ليبيا ومالي، في صلب المناقشات.

وسيلتقي المستشار الاتحادي السويسري والوفد المرافق له، في إطار زيارته إلى الجزائر، مع مسؤولين سياسيين سامين آخرين.

كما سيحظى والوفد المرافق باستقبال الوزير الأول، عبد العزيز جراد.