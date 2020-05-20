رئيس الدفاع الجديدي: “لهذا السبب وافقنا على فسخ عقد عمراني بالتراضي”

كشف رئيس نادي الدفاع الحسني الجديدي، عبد اللطيف المقتريض، السبب الحقيقي الذي دفعه للموافقة على فسخ عقد المدرب الجزائري عبد القادر عمراني بالتراضي.

وصرح عبد اللطيف المقتريض، لموقع “كووورة” العربي: “ليس صحيحا أن عمراني، فرض علينا الأمر الواقع بمغادرته”.

وأوضح: “تفهمنا وضعيته، بمكوثه منذ أشهر في الجزائر، أين يمضي حجره الصحي، والرؤية غير واضحة بخصوص الرحلات الجوية بين البلدين، لذا قررنا الإنفصال بالتراضي، لمصلحة الطرفين”.

وتابع: “علاقنا مع عمراني تمتاز بالوضوح منذ البداية، لذا لم يجد صعوبة في موافقتنا على مغادرته حين أبلغنا بظروفه، كما أن الجديدي، من مصلحته أن يكون مدربه الحالي قريبا من الفريق”.

وختم رئيس نادي الدفاع الحسني الجديدي، عبد اللطيف المقتريض: “لا يسعني إلا أن أتمنى حظا موفقا لعمراني في مشواره المقبل”.