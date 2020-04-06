رئيس الدولة السابق عبد القادر بن صالح يتبرع بشهر من راتبه لمواجهة كورونا

أعلن رئيس الدولة السابق عبد القادر بن صالح، اليوم الإثنين، عن تبرعه براتب شهري كمساهمة في الهبة الوطنية لمواجهة خطر تفشي وباء كورونا.

وجاء في بيان لبن صالح، نقلته وكالة الأنباء الجزائر، أنه “في هذه الظروف الصعبة والإستثنائية التي تواجهها بلادنا، والتي تملي التعبئة والتجنيد للالتزام بالتدابير الوقائية، نحتاج الى ذلك التضامن الوطني المعهود لدى شعبنا لاجتياز هذه الأيام العصيبة، وكتعبير عن مساهمتي الشخصية المتواضعة في هذه الهبة الوطنية لمواجهة خطر تفشي وباء كورونا أتبرع براتب شهري للحساب المفتوح لهذا الغرض”.