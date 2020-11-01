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رئيس الدولة السابق عبد القادر بن صالح يُدلي بصوته في استفتاء الدستور

الوطني
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رئيس الدولة السابق عبد القادر بن صالح يُدلي بصوته في استفتاء الدستور
بقلم نادية بن طاهر

أدلى رئيس الدولة السابق، عبد القادر بن صالح، بصوته، في استفتاء مشروع تعديل الدستور، اليوم الأحد.


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