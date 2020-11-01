رئيس الدولة السابق عبد القادر بن صالح يُدلي بصوته في استفتاء الدستور

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سجلت الحماية المدنية، اليوم الأحد، إصابة 5 أشخاص بجروح متفاوتة الخطورة، اثر حادث اصطدام سيارتين في ولاية تيبازة.
وجاء في بيان الحماية المدنية، أن الأخيرة تدخلت…
الأمن تمكن من توقيف شخص من الوادي
نجحت عناصر الأمن الحضري الثاني بأمن ولاية الطارف، في توقيف تاجر في العقد الرابع من عمره، لحيازته على مواد…
لقي مساء اليوم شخص مصرعه وأصيب آخر بجروح خطيرة اثر انفجار عجلة شاحنة عليهم ببلدية مشرع الصفا.
وعلم من مصادر مطلعة ان الحادث وقع في منطقة…
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