رئيس الدولة السابق عبد القادر بن صالح في ذمة الله

انتقل الى رحمة الله، اليوم الاربعاء، رئيس الدولة السابق، عبد القادر بن صالح، عن عمر ناهز 80 سنة. وتوفي رئيس مجلس الأمة السابق، بعد تدهور صحته.

ومن جهته، أعلن مجلس الأمة في منشور له عبر مواقع التواصل الإجتماي،عن خبر وفاة رئيس الدولة السابق عبد القادر بن صالح. وقال مجلس الأمة، إن رئيس الدولة السابق توفي، اليوم الأربعاء.

ولد بن صالح، في 24 نوفمبر 1941،بفلاوسن في ولاية تلمسان، وزاول دراسته الابتدائية في عين يوسف التابعة حاليا لدائرة الرمشي. وفي سنة 1959 إلتحق بصفوف جيش التحرير الوطني،انطلاقا من المغرب،ولم يبلغ بعد سنة الثامنة عشر.

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