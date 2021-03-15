رئيس الدولة المالي ينهي زيارته إلى الجزائر

غادر صباح اليوم الإثنين، رئيس الدولة المالي باه انداو، الجزائر، بعد زيارة صداقة وعمل إلى البلاد.

وحسب موقع “التلفزيون الجزائري”، فقد كان في توديع رئيس الدولة المالي، كل من الوزير الأول ووزيري الخارجية والداخلية.

وكان رئيس الدولة المالي، قد شرع السبت الماضي، في زيارة عمل وصداقة إلى الجزائر.

واستُقبل أمس الأحد، من قبل رئيس الجمهورية.

ورحب رئيس الجمهورية، ترحيبا حار بأنداو والوفد المرافق له، متمنيا له “عودة ميمونة إلى أرض مالي الشقيق”.

وجدد رئيس الجمهورية، بالمناسبة، استعداد الجزائر لمساعدة دولة مالي على استعادة استقرارها والتحضير للانتخابات التي ينتظرها الشعب المالي.

كما هنأ الرئيس تبون، رئيس الدولة المالي على عودة الهدوء والسكينة في بلاده.

ومن جهته، أشاد رئيس الدولة المالي بهذه المناسبة بتفاني وحرص رئيس الجمهورية في مساعدة مالي من أجل الخروج نهائيا من الأزمة التي تمر بها.

وأورد رئيس الدولة المالي: “لقد خرجنا من أزمة في غاية الصعوبة والتعقيد ولولا دعم و مساندة اصدقائنا الجزائريين ما كنا لنتمكن من الخروج منها، فنحن نحظى بالدعم والفهم والمساعدة في مسعانا”.