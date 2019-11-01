رئيس الدولة بن صالح يترحم على أرواح الشهداء بمقام الشهيد

قام صبيحة اليوم الجمعة الفاتح من نوفمبر رئيس الدولة عبد القادر بن صالح بالترحم على أرواح شهداء الثورة المجيدة.

ووضع رئيس الدولة إكليلا من الزهور وقرأ فاتحة الكتاب ترحما على أرواح شهداء ثورة أول نوفمبر 1954 بالمقام الشهيد.

وبعد أن أدت تشكيلة من الحرس الجمهوري التحية الشرفية لرئيس الدولة، قام بوضع إكيل من الزهور أمام النصب التذكاري.

وجرت مراسم الترحم بحضور رئيس مجلس الأمة بالنيابة صالح قوجيل، ورئيس المجلس الشعبي الوطني سليمان شنين.

كما حضر الوزير الأول نور الدين بدوي ونائب وزير الدفاع الوطني رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي الفريق قايد صالح، وأعضاء من الحكومة.

بالإضافة إلى الأمين العام بالنيابة للمنظمة الوطنية للمجاهدين محند واعمر بن حاج.