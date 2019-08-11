رئيس الدولة عبد القادر بن صالح يؤدي صلاة عيد الأضحى بالجامع الكبير

أدى رئيس الدولة عبد القادر بن صالح، صباح اليوم الأحد، صلاة عيد الأضحى المبارك، بالجامع الكبير بالعاصمة.

وحضر مراسم الصلاة التي جرت في جو من الإيمان والخشوع، عدد من كبار المسؤولين وأعضاء الحكومة.

وكان إلى جانب رئيس الدولة كل من رئيس المجلس الدستوري كمال فنيش ورئيس مجلس الأمة بالنيابة صالح قوجيل ورئيس المجلس الشعبي الوطني سليمان شنين، بالإضافة إلى الوزير الأول نورالدين بدوي وعدد من أعضاء الحكومة وأعضاء السلك الدبلوماسي لدول إسلامية وعربية.

وبهذه المناسبة، ذكّر الإمام في خطبتي صلاة العيد بمعاني وقيم العيد في التراحم والتسامح والتكافل والتآزر بين أفراد المجتمع الواحد.

وبعد انتهاء الصلاة، تلقى الرئيس عبد القادر بن صالح تهاني العيد من قبل كبار المسؤولين وأعضاء الحكومة والسلك الدبلوماسي، بالإضافة الى عدد من المصلين.