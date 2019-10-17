رئيس الدولة يحضر مراسم تشييع جنازة شقيقته في فلاوسن بتلمسان

وريت الثرى، عصر اليوم، شقيقة رئيس الدولة عبد القادر بن صالح بمقبرة فلاوسن بإقليم ولاية تلمسان.

وكانت المرحومة صليحة بن صالح، قد توفيت مساء أمس الأربعاء، بمنزلها الواقع بعمارة حي “كناب” بمدينة مغنية عن عمر 72 سنة.

وحضر مراسم تشييع الجنازة رئيس الدولة عبد القادر بن صالح وممثلي السلطات المدنية والعسكرية وشخصيات على غرار عز الدين ميهوبي وولاة.

كما شارك في الجنازة جمع من سكان بلدية فلاوسن ومواطنون من مختلف المناطق.

وتنقل بعد ذلك، رئيس الدولة عبد القادر بن صالح لمنزل المرحومة، أين أقيمت مراسيم العزاء ليغادر بعدها مدينة مغنية.

