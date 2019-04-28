رئيس الدولة يستقبل وزير الخارجية صبري بوقادوم

إستقبل رئيس الدولة، عبد القادر بن صالح، اليوم الأحد بمقر رئاسة الجمهورية، وزير الخارجية صبري بوقادوم، حسبما أفادت به وأج.

ويأتي هذا الإستقبال بعد الزيارة التي قام بها وزير الخارجية إلى تونس يومي 26 و27 أفريل الجاري تلبية لدعوة من نظيره التونسي، خميس الجهيناوي.

وخلال هذه الزيارة أستقبل بوقادوم من طرف الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي

حيث تم بحث التعاون الثنائي بين البلدين والمسائل الإقليمية والدولية ذات الإهتمام المشترك

للإشارة فقد إستقبل بن صالح صبيحة اليوم، رئيس مجلس الأمة بالنيابة صالح قوجيل .