رئيس الدولة يعين مديرا جديدا لوكالة الأنباء الجزائرية

فيما عيّن مديرا جديدا لسلطة ضبط البريد والاتصالات السلكية واللاسلكية

أصدر رئيس الدولة، عبد القادر بن صالح، مرسوما رئاسيا تم من خلاله إنهاء مهام مدير وكالة الأنباء الجزائرية، عبد الحميد كاشا، وعين فخر الدين بلدي في منصبه.

للإشارة، فقد عمل فخر الدين بلدي، صحافيا بوكالة الأنباء الجزائرية، وكذا عضوا بلجنة البطاقة الوطنية للصحافي المحترف.

كما عين رئيس الدولة، عبد القادر بن صالح، رئيسا جديدا لسلطة ضبط البريد والاتصالات السلكية واللاسلكية و3 أعضاء جدد.

حيث عين بن صالح، عبادلي خير الدين، رئيسا جديدا لسلطة ضبط البريد والاتصالات الإلكترونية. وأنهى رئيس الدولة مهام كل من،

محڤون صالح، جمعي محمد، بالة عمار، بلحراث لونيس وطنجاوي جمال، بصفتهم أعضاء في سلطة ضبط البريد.

وبموجب مرسوم رئاسي، عيّن بن صالح 3 أعضاء جدد بسلطة ضبط البريد، وهم عبد اللطيف عبد الوهاب، عبد الوهاب سيواني وخضراوي نعمان فريد.