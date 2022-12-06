رئيس الرابطة السابق محفوظ قرباج في ذمـة الله

انتقل إلى رحمة الله، اليوم الثلاثاء، رئيس الرابطة المحترفة لكرة القدم سابقا محفوظ قرباج إلى ذمة الله، بعد صراعه مع المرض.

وعالج محفوظ قرباج مرضه في إحدى المستشفيات الباريسية، أين تحسنت صحته لفترات، قبل أن تتدهور مجدّدا خلال الأيام القليلة الماضية.

كما اشتغل محفوظ قرباج عدد من المناصب ابرزها رئيس الرابطة و رئيس فريق شباب بلوزداد سابقا.

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