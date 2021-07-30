رئيس الرابطة المحترفة يطالب الأندية بالنزاهة بعد تاريخ 10 أوت !

تساءل رئيس الرابطة المحترفة لكرة القدم عبد الكريم مدوار عن مصير البطولة، والتلاعبات التي قد تشهدها الجولات الأخيرة بعد تاريخ 10 أوت الذي ستتحدث فيه أسماء الأندية المشاركة في المنافسات القارية، وهو ما يعني نهاية الموسم بالنسبة للعديد من الأندية قبل الأوان

وتدخل رئيس الرابطة المحترفة صبيحة اليوم الجمعة عبر أمواج القناة الثالثة للحديث عن مصير البطولة بعد تحديد تاريخ 10 أوت كموعد للكشف عن الأسماء المشاركة في المنافسات القارية وقال:

“هناك 10 أندية تتصارع على البقاء بداية من فريق سريع غليزان، أنا هنا أتساءل كيف سنحترم مبدأ النزاهة في الجولات الأخيرة، إذا حددنا أسماء الأندية المشاركة في المنافسات القارية يوم 10 أوت”.

“سنذكر الأندية أنه يتوجب إشراك 8 لاعبين من فريق الأكابر في الجولات الخمسة الأخيرة، لتجنب التلاعب بنتائج المباريات”.