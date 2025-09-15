رئيس الرابطة المحترفة يهنّئ صادي بمناسبة انتخابه عضوًا في المكتب التنفيذي للاتحاد العربي

قدّم رئيس رابطة كرة القدم المحترفة، محمد أمين مسلوڨ، تهانيه الخالصة إلى رئيس الاتحادية الجزائرية لكرة القدم، وليد صادي، بمناسبة انتخابه عضواً في المكتب التنفيذي للاتحاد العربي لكرة القدم.

وأشاد مسلوڨ بهذا التعيين، معتبراً أنه مستحق، نظير الجهود التي يبذلها صادي في خدمة كرة القدم. متمنياً له التوفيق في مهامه الجديدة والمساهمة في تطوير اللعبة على المستويين الوطني والعربي.

من جانبها، عبّرت أندية عدّة تنشط في البطولة الجزائرية بقسميها الأول والثاني عن فخرها بهذا الإنجاز.

من بينها نادي شباب بلوزداد، الذي نشر عبر صفحته الرسمية على منصة “إكس” رسالة تهنئة، جاء فيها: “نادي شباب بلوزداد، برئاسة رئيس مجلس الإدارة، يتقدم بأحر التهاني إلى رئيس الاتحادية الجزائرية لكرة القدم وليد صادي، بمناسبة عودة الجزائر إلى المكتب التنفيذي للاتحاد العربي لكرة القدم بعد 9 سنوات من الغياب”.

وأضاف النادي: “فخر لنا أن تكون الجزائر حاضرة بقوة قارياً وعربياً”.

وتقدمت إدارة مولودية الجزائر أيضا بتهانيها لرئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم وليد صادي عقب نيله عضوية الاتحاد العربي لكرة القدم. مؤكدة في بيان عبر صفحتها على فيسبوك أن “الجزائر ستستعيد تمثيلها في هيئة الاتحاد العربي لكرة القدم بعد غياب طويل”.