رئيس الرابطة يكشف نتائج اجتماعه مع رؤساء الأندية

كشف رئيس الرابطة المحترفة لكرة القدم، أمين مسلوق، عن مخرجات لقاءه مع رؤساء الأندية المحترفة، في اجتماع انعقد اليوم الثلاثاء.

وأوضح مسلوق، في تصريح نشرته الرابطة، أنه قد تم التطرق لعدة نقاط في اجتماع اليوم. وعلى رأسها توصيات المكتب الفدرالي لـ “الفاف”.

كما أبرز ذات المتحدث، أنه قد تحدث مع الرؤساء. حول النقاط المتفق عليها خلال اجتماعهم الأخير مع وزير الرياضة، فيما تدابير منع تنقل الأنصار إلى غاية نهاية الموسم.

وأضاف مسلوق: “عاينا معا العقد الجديد “اللاعب المحترف” وكذلك عقد المدرب.. طرحنا عدة جوانب قانونية وخرجنا بتجاوب الجميع بتبني هذا العقد بداية من الموسم المقبل”.

في المقابل أشار رئيس الرابطة، إلى أنه قد تم أيضا مناقشة عدة أمور تخص البطولة الجزائرية، وأهمها عرض رزنامة الموسم الجديد 2025-2026.

وختم: “كما تعلمون في اجتماع المكتب السابق تم تحديد بداية البطولة في أواخر أوت والنهاية أواخر شهر ماي.. كل هذه الأمور تمت دراستها مع رؤساء الأندية المحترفة الذين استحسنوا هذه المبادرة”.