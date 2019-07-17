رئيس “الزمالك” يصدم “المصاروة”: “محرز.. فخر العرب”

يبدو أن جملة “فخر العرب” باتت تزعج الكثير خاصة بعد تألق النجم الجزائري “رياض محرز” في كأس إفريقيا.

فهناك صراع بين “محرز” و”صلاح” وخاصة المشجعين حول الأفضل عربيا وحول من يكون “فخر العرب”.

وقال “مرتضى منصور” رئيس الزمالك المصري في تصريح له: “مصر كلها وراء الجزائر من أجل تحقيق التاج القاري”.

وأضاف: “أنا لا أبالي بما يقدمه اللاعب مع ناديه بل ما يهمني هو ما يقدمه مع المنتخب والذي سيفرح بلده وشعبه ويرفع الكأس سيكون هو فخر العرب”.

وتابع: “لو فازت الجزائر بالكأس سيكون حينها محرز هو فخر العرب ويستحق ذلك”.

وختم كلامه: “الجميع شاهد هدفه العالمي في مرمى نيجيريا في نصف نهائي كأس إفريقيا”.