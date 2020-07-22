رئيس السلطة المستقلة للإنتخابات وأعضاؤها يخضعون لفحص كورونا

باشرت السلطة الوطنية للانتخابات، عملية تشخيص عن حالات كوفيد 19، لفائدة كافة أعضائها ومستخدميها في إطار شراكة تعاقدية مع شركة إنتاج وتوزيع المنتجات الصيدلانية ذات كفاءات وطنية “فيتال كار”.

وخضع للفحص كل من رئيس السلطة المستقلة وأعضائها وكذا مستخدميها، في مسعى تدعيم سبل الوقاية والحماية الاستباقية التي تنتهجها السلطة المستقلة، لفائدة هياكلها المركزية وغير ممركزة.

كما ان هذا التشخيص المسبق يسمح لأعضاء السلطة المستقلة ومستخدميها بمزاولة مهامهم في أريحية وظروف صحية جيدة، ومواصلة الاجتماعات التحضيرية والتنظيمية لتجسيد الاهداف المسطرة على المدى القريب والمتوسط لها بما في ذلك التحضير المحكم للاستحقاقات الانتخابية القادمة.

وتجدر الاشارة الى ان شركة فيتال كار المنتج لوسائل التشخيص محليا، قد تبرعت من خلال مديرها العام اسماعيل تشيكو، في اطار مساهمتها الوطنية لمحاربة تفشي فيروس كورونا، بعملية التشخيص الاولى للحالات، لفائدة السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، والتي مست أكثر من 60 شخصا.