رئيس السنغال يتعهد بإنهاء الوجود العسكري الأجنبي خلال هذا العام

تعهد الرئيس السنغالي، باسيرو ديوماي فاي، بأن عام 2025 سيشهد نهاية الوجود العسكري الأجنبي في الدولة الواقعة في غرب إفريقيا.

وفي خطاب ألقاه بمناسبة العام الجديد،الثلاثاء، قال فاي، الذي انتخب رئيسا في مارس: “لقد أصدرت تعليمات لوزير القوات المسلحة باقتراح مبدأ جديد للتعاون في مجال الدفاع والأمن. يتضمن، من بين عواقب أخرى، إنهاء جميع الوجود العسكري الأجنبي في السنغال اعتبارا من عام 2025”.

وهذه هي المرة الأولى التي يعلن فيها الرئيس السنغالي موعدا لإغلاق القواعد العسكرية الأجنبية.

وأكد فاي أنه “سيتم التعامل مع جميع أصدقاء السنغال كشركاء استراتيجيين. في إطار تعاون مفتوح ومتنوع وغير مقيد”، نقلا عن “فرانس برس”.

وتم انتخاب الرئيس، الذي تولى منصبه في أفريل الماضي، على أساس وعد بتحقيق السيادة وإنهاء الاعتماد على الدول الأجنبية.

وفي 28 نوفمبر، صرح الرئيس السنغالي بأن “وجود القواعد العسكرية الفرنسية في السنغال لا يتوافق مع تلك السيادة”. مؤكدا أن “السنغال دولة مستقلة، ذات سيادة، ولا تقبل وجود قواعد عسكرية”، وذلك بعد مرور نحو 64 عاما على استقلال السنغال عن فرنسا.