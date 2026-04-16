رئيس الشرطة الفيدرالية الألمانية يزور المديرية العامة للأمن الوطني

إستقبل المدير العام للأمن الوطني علي بداوي، اليوم الخميس بمقر المديرية العامة للأمن الوطني، رئيس الشـرطة الفيدرالية الألمانية الدكتور دييتر رومان (Romann Dieter)، الذي يقوم بزيارة إلى المديرية العامة للأمن الوطني على رأس وفد شرطي.

استهلت الزيارة بمحادثات ثنائية جمعت المدير العام للأمن الوطني بنظيره الألماني، لتتوسع إلى وفدي شرطة البلدين. تناولت سبل تعزيز وترقية آليات التعاون الشـرطي لاسيما إدارة الحدود ومكافحة الهجرة غير الشرعية، إدارة وتسيير الأحداث الكبرى. بالإضافة كذلك إلى توحيد الجهود فيما يخص القضايا ذات الإهتمام المشترك، بما يتماشى والتحديات الأمنية الراهنة والمستجدة.

ليتوجه بعدها الوفد الألماني إلى مقر مديرية شرطة الحدود، أين وقف عند المهام المسندة إلى هذه المديرية. والمصالح والفرق التابعة لها في تسيير الحركة الحدودية للأشخاص والمركبات.

