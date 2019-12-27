رئيس الشيشان يستعد لنزال مقاتل روسي

يتأهب رئيس جمهورية الشيشان الروسية، رمضان قديروف، لمنازلة، الروسي ألكسندر يميليانينكو، مقاتل الفنون القتالية المختلطة “MMA”.

وجه الرئيس الشيشاني رسالة عبر حسابه على موقع “إنستغرام” دعا فيها المقاتل الروسي للنزال، وإقترح على المشاركين في صفحته تحديد قواعد المواجهة.

ليرد المقاتل، الذي لم يخسر طوال مشواره في عدة فنون قتالية سوى 8 مرات من 36 نزالًا، بالموافقة على طلب قديروف، في فيديو عبر حسابه على موقع “إنستغرام”.

وقال يميليانينكو في فيديو: “أنا سعيد بالترحيب بك صديقي الغالي رمضان​​​. لقد رأيت على شبكة الإنترنت أنك تدعوني للقتال. أنا أقبل دعوتك، وعلى إستعداد لمواجهتك. أترك لك يا صديقي العزيز حق إختيار الشروط والمكان. حضر القفازات يا رمضان، لنروج معًا للرياضة ونمط الحياة الصحية”.