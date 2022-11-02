قناة النهار “رئيس الصومال :” الحكومة الصومالية بحاجة إلى دعمكم بقلم قناة النهار نشر في 02 نوفمبر 2022 - 13:50 رئيس الصومال شارك غرِّد أرسل 34 0 “رئيس الصومال :” الحكومة الصومالية بحاجة إلى دعمكم إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/2tSeT اقرأ أيضا زوجوني: تحضيرات عرس محمد وريان من قسنطينة الجزء الأول قناة النهار 14 أكتوبر القمة العربية.. تحديات مطروحة للمناقشة.. الجزائر تراهن على مبادرات السلام قناة النهار 23 أكتوبر الفريق أول شنقريحة يشرف على حفل تقليد الرّتب بمناسبة الذكرى 68 لإندلاع الثورة قناة النهار 30 أكتوبر هكذا رد وزير الخارجية رمطان لعمامرة عن غياب قادة بعض الدول العربية من حضور القمة العربية قناة النهار 31 أكتوبر علي عون : أكثر من 400 مشروع ينطلق في الإنتاج بعد رفع العراقيل البيروقراطية عنها قناة النهار 17 أكتوبر "الحماية المدنية بسطيف:" إنـ.ـفجار للغاز بمنزل يودي بحياة رضيع يبلغ من العمر عامين قناة النهار 18 أكتوبر "وزير الخارجية اللبناني :" لبنان مرتاح لإجتماع الفصائل الفلسـ.ـطينية في الجزائر قناة النهار 29 أكتوبر Tik Choc: الجزائريون والمواهب .. تشبع ضحك "الحاج أبدع في تمثيل مشهد حزين" قناة النهار 20 أكتوبر رئيس مجلس السيادة السوداني : الأمة العربية تنتظر منا التخطيط العلمي و التنفيذ الملتزم بالروح القومية قناة النهار 02 نوفمبر صريح جدا : "الجار قبل الدار".. هذه هي علاقة الجزائري مع جاره قناة النهار 16 أكتوبر