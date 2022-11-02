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قناة النهار

“رئيس الصومال :” الحكومة الصومالية بحاجة إلى دعمكم

بقلم قناة النهار
“رئيس الصومال :” الحكومة الصومالية بحاجة إلى دعمكم
رئيس الصومال
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رئيس الصومال :” الحكومة الصومالية بحاجة إلى دعمكم

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