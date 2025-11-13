الوطني رئيس الصومال ينهي زيارته إلى الجزائر بقلم أسماء.ع نشر في 13 نوفمبر 2025 - 10:51 شارك غرِّد أرسل 94 0 أنهى رئيس الصومال حسن الشيخ محمود، اليوم الخميس، زيارته التي قادته إلى الجزائر. والتي دامت 3 أيام. على رأس وفد هام. رابط دائم : https://nhar.tv/JAUpO اقرأ أيضا رئيس الجمهورية: الجزائر تُولي اهتماما خاصا بتحسين المعيشة ومحاربة الفقر وتعزيز القدرة الشرائية الوطني 04 نوفمبر عميد جامع الجزائر يستقبل الأمين العام لمجمع اللغة العربية بالشارقة الوطني 02 نوفمبر جلاوي يُعطي إشارة انطلاق مشروع تهيئة موقف الطائرات بمطار المشرية الوطني 26 أكتوبر ضمن أفضل 5 مدن.. ولاية الجزائر تُتوج بجائزة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة الوطني 05 نوفمبر سعيود يأمر بتكثيف العمل التفتيشي عبر جميع الولايات الوطني 10 نوفمبر هذه أهم التعديلات التي تم إدراجها على مشروع قانون المالية 2026 الوطني 09 نوفمبر سعيود يترأس اجتماعا تقييميا للبرنامج التنموي للجلفة الوطني 12 نوفمبر بوغالي: الإعلام حاضن للذاكرة وحصن للسيادة والهوية الوطني 27 أكتوبر وزير الداخلية: لا تساهل في ضمان أمن المواطن وممتلكاته الوطني 24 أكتوبر رئيس جمهورية الصومال يحل بالجزائر الوطني 10 نوفمبر