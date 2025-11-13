إعــــلانات
الوطني

رئيس الصومال ينهي زيارته إلى الجزائر

بقلم أسماء.ع
رئيس الصومال ينهي زيارته إلى الجزائر
  • 94
  • 0

أنهى رئيس الصومال حسن الشيخ محمود، اليوم الخميس، زيارته التي قادته إلى الجزائر. والتي دامت 3 أيام. على رأس وفد هام.

رابط دائم : https://nhar.tv/JAUpO
اقرأ أيضا
إعــــلانات
الأكثر قراءة
إعــــلانات
اطلع أكثر
AMA Computer