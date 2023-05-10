رئيس الغابون يطالب أوباميانغ بالعدول عن قرار الاعتزال دوليا

طالب رئيس الغابون، علي بونغو أونديمبا، من نجم نادي تشيلسي الإنجليزي، بيار أوباميانغ، التراجع عن اعتزاله اللعب دوليا، لمساعدة منتخبه الغابون.

وكشفت صحفية “ذا صن” البريطانية، بان الرئيس علي بونغو أونديمبا، استقبل أوباميانغ، في قصره، وطالبه بالعدول عن الاعتزال دوليا.

كما طالب الرئيس الغابوني، من نجم تشيلسي، العودة لمساعدة منتخب الغابون، في التصفيات المؤهلة لكأس أمم إفريقيا المقررة بساحل العاج.

ووعد بيار أوباميانغ، رئيس الغابوني، بالتفكير في هذا الطلب بمجرد عودته إلى لندن، قبل اتخاذ قراره النهائي.

يذكر أن بيار أوباميانغ، اعتزل اللعب دوليا مع منتخب الغابون، شهر ماي الماضي، بعد مسيرة دامت 13 عاما، خاص فيها 72 مباراة دولية، سجل خلالها 30 هدفا.