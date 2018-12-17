رئيس الغرفة الصناعية الكورية:”نسعى لتعزيز علاقاتنا الإقتصادية بالجزائر من خلال المزيد من الإستثمارات”

أكد رئيس الغرفة الصناعية لجمهورية كوريا الجنوبية، أن الجزائر تعد منارة المغرب العربي، لما تحتويه من تراث عالمي و إمكانيات هائلة.

وأضاف رئيس الغرفة خلال إفتتاح منتدى الأعمال الجزائري الكوري، أن العلاقات الثنائية بين البلدين قوية وعرفت تطورا كبيرا إبتداءا من 2003 و2006.

وأكد أن هذه الزيارة لدى الوزير الأول لكوريا الجنوبية تأتي من أجل تعزيز العلاقات الثنائية بين الطرفين.

وأوضح نفس المسؤول، أن كوريا الجنوبية تستثمر في الجزائر إقتصاديا من خلال تواجد عدة شركاتها على غرار “KIA” لتركيب السيارات، والمتعاملين العملاقين في صناعة الهواتف “SAMSUNG” و “LG”.

وأشار أن هذا المنتدى، يهدف إلى المزيد من الإستثمار في عدة مجالات وقطاعات على غرار الصناعة السياحة والفلاحة.

كما تابع نفس المتحدث أن المؤسسات الكورية تسعى جاهدة للعمل سويا رفقة نظيراتها الجزائرية من أجل إستثمار أكبر.