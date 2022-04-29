رئيس الفاف:”دافعنا عن حقنا ولم نرد الصاع صاعين للإتحاديتين الغامبية والكاميرونية”

علق رئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم، شرف الدين عمارة، على رد الفاف على نظيريه الغامبي والكاميروني.

عمارة قال سهرة الخميس في تصريحات صحفية:”لم نرد الصاع صاعين للكاميرون وغامبيا”.

قبل أن يُضيف:”نكن كل الإحترام والتقدير للإتحاد الكاميروني والإتحاد الغامبي”.

قبل أن يختم:”دافعنا عن حقنا بما يجيزه القانون وفقط، عندما نعترض على قرارات حكم من غامبيا فهذا لا يعني أننا ضد غامبيا”.