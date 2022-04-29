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الرياضة

رئيس الفاف:”دافعنا عن حقنا ولم نرد الصاع صاعين للإتحاديتين الغامبية والكاميرونية”

بقلم عبد النور حواز
رئيس الفاف:”دافعنا عن حقنا ولم نرد الصاع صاعين للإتحاديتين الغامبية والكاميرونية”
عمارة شرف الدين
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علق رئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم، شرف الدين عمارة، على رد الفاف على نظيريه الغامبي والكاميروني.

عمارة قال سهرة الخميس في تصريحات صحفية:”لم نرد الصاع صاعين للكاميرون وغامبيا”.

قبل أن يُضيف:”نكن كل الإحترام والتقدير للإتحاد الكاميروني والإتحاد الغامبي”.

قبل أن يختم:”دافعنا عن حقنا بما يجيزه القانون وفقط، عندما نعترض على قرارات حكم من غامبيا فهذا لا يعني أننا ضد غامبيا”.

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