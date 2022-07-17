رئيس الفاف:”عبرت لموتسيبي عن غضب الجزائر من التحكيم الإفريقي”

كشف رئيس الإتحاد الجزائري لكرة القدم، عبد الوهاب جهيد زفيزف، عن ايصاله رسالة غضب لرئيس الكاف بخصوص التحكيم الإفريقي.

حيث قال رئيس الفاف اليوم الأحد في تصريحات صحفية على هامش نهاية الزيارة التفقدية لموتسيبي:”لقد عبرت لموتسيبي عن عدم رضانا على التحكيم الإفريقي”.

“رئيس الكاف أبدى ارتياحه لجاهزية المنشآت الجزائرية لاحتضان شان 2023”.

“هناك التزام من طرف الإتحاد الجزائري لكرة القدم وكذا السلطات العليا للبلاد بخصوص نجاح الشان”.

“قيمنا الشراكة الموجودة بين الفاف والكاف، حيث كان هناك نقاش بناء ومسؤول وطرحنا جميع الانشغالات على موتسيبي لتكون الشفافية موجودة بيننا”.