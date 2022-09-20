رئيس الفاف:”كل الأمور مضبوطة تحسبا لإقامة الخضر بوهران”

أكد رئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم، جهيد زفيزف، أن كل الأمور مضبوطة بولاية وهران تحسبا لإقامة الخضر.

حيث قال رئيس الفاف لتلفزيون النهار عقب وصول الخضر أمسية اليوم الثلاثاء إلى مطار أحمد بن بلة.

“أنا جد مسرور بتواجد المنتخب الوطني بولاية وهران، خاصة وأن هذه المدينة المضيافة قطب رياضي هام في الجزائر وفي كرة القدم خاصة”.

كما أضاف:”أتمنى أن تستفيد التشكيلة الوطنية من المواجهتين الوديتين أمام غينيا ونيجيريا تحسبا لتصفيات كأس أمم إفريقيا”.

قبل أن يختم:”كل الأمور مضبوطة تحسبا لإقامة الخضر بولاية وهران وأشكر السلطات الولائية على توفيرهم كل الإمكانيات للخضر”.