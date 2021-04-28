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رئيس الفاف: “المنتخب الجزائري سيلعب من أجل التتويج بكأس العرب” !

الرياضة
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رئيس الفاف: “المنتخب الجزائري سيلعب من أجل التتويج بكأس العرب” !
بقلم أمير بهلول

أكد رئيس الفاف “شرف الدين عمارة”، أن المنتخب الجزائري سيدخل غمار بطولة “كأس العرب” بنية التتويج باللقب.

وقال “عمارة” في تصريحات لصحيفة “الوطن” القطرية: “في كأس العرب ستكون الجزائر من ضمن الفرق التي سيكون لها بصمة في البطولة مثل تونس والمغرب ومصر وقطر”.

وأضاف: “بلا شك عودة البطولة بعد طول غياب ستعود بالفائدة لكل المنتخبات العربية المشاركة خاصة أن المنتخبات لديها استحقاقات هامة في الفترة المقبلة”.

وتابع: “ما ينتظره المشجع الجزائري المنافسة الدائمة على كل البطولات وهذا من حقه، وشيء طبيعي ونحن سنسعى لتحقيق طموحاتهم واسعادهم وسنقدم الدعم الكامل للمنتخب”.

في حين ختم كلامه: “المشاركة بالمحترفين أو المحليين؟ سنشارك باللاعبين الجاهزين في ذلك الوقت”.


الرابط : https://www.ennaharonline.com/?p=989713

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