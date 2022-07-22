رئيس الفاف جهيد زفيزف يقسم المهام على أعضاء مكتبه الفيدرالي

قام رئيس الفاف جهيد زفيزف، بتقسيم المهام على أعضاء مكتبه، خلال الإجتماع الأخير للمكتب الفيدرالي المنعقد الخميس المنصرم.

وقرر رئيس “الفاف” جهيد زفيزف، تولي رئاسة لجنة التحكيم، وتعيين عزالدين أعراب مائبة الأول ورئيس اللجنة الطبية، وجمال مريبوط، نائبين ثاني، ورئيس اللجنة المالية

كما عين محمد معوض رئيس للجنة الأخلاقيات، وكل من محمد غوتي، تواتي دردور، وجيلالي عيدات، رؤساء لجنة التنسيق بين الرابطات

وأوكلت مهمة رئيس لجنة كرة القدم المحترفة، لعز الدين بن ناصر، وأحمد خبوز رئيسا لكرة القدم هواة، وحكيم مدان رئيس اللجنة الفنية.

وسيتولى عبد الحفيظ فرقان، رئاسة لجنة كأس الجمهورية، ونسيبة لغواتي، رئيسة لجنة كرة القدم النسائية، وكريم شتوف رئيس هيئة البنية التحتية.