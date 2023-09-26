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الرياضة

رئيس الفاف حاضر في ملعب ميلود هدفي

بقلم عزيز طالبي
رئيس الفاف حاضر في ملعب ميلود هدفي
الفاف
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تابع رئيس الفاف وليد صادي مباراة المنتخب الوطني للسيدات أمام أوغندا التي جرت بملعب ميلود هدفي بوهران.

وتواجد وليد صادي رفقة عدد من المسؤولين عن الرياضة الجزائرية وعدد من السياسيين، أبرزهم السعيد سعيود والي ولاية وهران الذي يقف على كل صغيرة و كبيرة.

وكان وليد صادي سعيد بالتعادل الذي حققته الكتيبة الوطنية، بحكم أنها ينقصها الفوز أمام أوغندا و تتأهل مباشرة إلى كأس افريقيا التي ستجري بالمغرب.

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