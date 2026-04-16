رئيس “الفاف” صادي يعزي في وفاة حاج علي

وجّه رئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم، وليد صادي، تعازيه القلبية، اثر وفاة المدير اسلابق لملعب “5 جويلية” محمد حاج علي.

ونشر الموقع الرسمي لـ”الفاف”، اليوم الخميس، تعازي صادي، باسمه، ونيابة عن أعضاء مكتبه الفيدرالية، في وفاة حاج علي.

كما أبدى رئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم، تضامنه الكبير مع عائلة الفقيد، اثر هذا المصاب الجلل.

يذكر أن معظم الأندية الجزائرية، نشرت بدورها عبارات العزية، عبر صفحاتها الرسمية، ترحما على الفقيد محمد حاج علي.