رئيس الفاف مصدوم مما تعرض له سومانا ويتحرك رسميا

تحرك رئيس الفاف، شرف الدين عمارة سريعا، للرد على العنصرية التي ذهب ضحيتها لاعب نجم مقرة، بوبكر سومانا، خلال مواجهة فريقه أمام شبيبة الساورة، يوم أمس الأحد. وأصدر الرجل الأول في الإتحاد الجزائري لكرة القدم بيانا رسميا للرد على ما حدث في بشار.

وأكد خليفة خير الدين زطشي، بأنه مصدوم مما تعرض للاعبه السابق في شباب بلوزداد، مؤكدا إداته للتصرفات العنصرية، ومؤكدا بأنها مرفوضة في كرة القدم الجزائرية.

وقال عمارة :”الجزائر بلد مضياف، والعنصرية أمر لا علاقة له بتقاليدها العريقة، والتي تبقى مبنية على الأخوة والصداقة، لا على رفض الآخر، وعلى جميع الأصوات الفاعلة أن تتحرك لمحاربة هذه الظاهرة”.