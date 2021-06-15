رئيس الفاف :”مصير البطولة لم يُحدد وهذا هو موقف الكاف”

كشف رئيس الفاف، شرف الدين عمارة، في تصريحات لتلفزيون النهار، بأن مصير البطولة الوطنية لم يتم الحسم فيه بشكل رسمي لحد الساعة. وأوضح الرجل الأول في مبنى دالي براهيم بأن الكاف تتجه لمنح أجل جديد للجزائر وبعض الدول الأخرى التي لم تُختم فيها الدوريات، لتحديد ممثليها في المُنافسات القارية.

وكان الإتحاد الجزائري لكرة القدم يتواجد في وضعية لا يُحسد عليها، بإعتبار أن الكونفيدرالية الإفريقية لكرة القدم كانت تشترط الحصول على أسماء الأندية المُشاركة في المنافسات القارية، قبل نهاية شهر جوان الجاري، وهو ما لم يكن ممكنا بالنسبة للجزائر بإعتبار أن مرحلة الإياب فيها إنطلقت منذ أيام قليلة فقط.

وشهدت الأيام الماضية تطورات إيجابية، بعدما وافقت هيئة باتريس موتسيبي، على طلب لمنح أجل جديد الى غاية جويلية القادم لجميع البلدان للكشف عن ممثليها في رابطة الأبطال وكأس الكاف.