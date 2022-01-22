رئيس الفاف: هذا ما قلته للاعبين بعد الإقصاء من كأس إفريقيا

كشف رئيس الإتحاد الجزائري لكرة القدم شرف الدين عمارة عن الحديث الذي جرى بينه و بين لاعبي المنتخب الوطني بعد الإقصاء.

وأكّد شرف الدين عمارة أنّه إجتمع باللاعبين وقال في هذا الشأن “قلت للاعبين أنكّم رجال، ولا زالتم أقوياء” وأضاف “قلت لهم أن الشروع في المنافسة الإفريقية كان سيء، منحتهم جرعة أمل للعودة بقوة في المستقبل”.

كما قال عمارة “الأمور ستصحّح بالعودة إلى الكاميرون، سنعود إلى المنطقة التي سقطنا فيها وسنقف”.

يذكر. أن كل الأمور تشير إلى أن مباراة الذهاب ستلعب بإحد الملاعب السيئة بالكاميرون التي أصبحت النقطة السوداء بالنسبة للكرة الجزائرية في حين ستلعب مباراة العودة في الجزائر.