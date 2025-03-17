رئيس “الفاف” وليد صادي يبدي تضامنه مع جمال مناد

أبدى رئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم “الفاف”، وليد صادي، اليوم الإثنين، تضامنه الكبير مع الدولي الجزائري الأسبق، والمدرب جمال مناد.

ونشر الموقع الرسمي لـ”الفاف”، رسالة باسم وليد صادي، والتي تمنى من خلالها الشفاء العاجل للمدرب القدير، واللاعب الدولي السابق جمال مناد.

كما أبدى رئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم، أمله في أن يمن المولى، على مناد، بالصحة والعافية، ويمده بالصبر والقوة حتى يستعيد عافيته.

وجاءت هذه الخرجة من رئيس “الفاف” وليد صادي، تعبيرا عن تضامنه الكبير مع جمال مناد، الذي يرقد حاليا في إحدى المستشفيات بأوروبا، لمعاناته من أزمة صحية.