رئيس “الفاف” وليد صادي يعزي حسان غولة

وجّه رئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم “الفاف”، وليد صادي، اليوم الخميس، رسالة تعزية لعضو المكتب الفيدرالي حسان غولة، اثر تلقيه نبأ وفاة شقيقه.

ونشرت الموقع الرسمي لـ”الفاف”، رسالة التعزية التي وجهها صادي، لحسان غولة، باسمه ونيابة عن كل أعضاء مكتبه الفيدرالي.

كما أبدى رئيس “الفاف”، أصدق عبارات المواساة لحسان غولة، وكل عائلة الفقيد، في هذا المصاب الجلل.

وفي الختام، أبدى رئيس “الفاف” وليد صادي، دعواته للمولى عزّ وجل، ليتغمد الفقيد برحمته الواسعة، وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان.