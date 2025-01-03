رئيس “الفاف” وليد صادي يعزي في وفاة المدرب الوطني الأسبق مقدادي

وجّه رئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم “الفاف”، وليد صادي، اليوم الجمعة، رسالة تعزية ومواساة، بعد تلقيه نبأ وفاة المدرب الوطني الأسبق بلقاسم مقدادي.

ونشر الموقع الرسمي لـ”الفاف”، رسالة التعزية التي وجهها رئيس “الفاف” وليد صادي، لعائلة كرة القدم الجزائرية، وأسرة الفقيد مقدادي.

وتوفي المدرب الجزائري القدير مقدادي، اليوم الجمعة، بمسقط رأسه بشرشال، على أن يوارى الثرى بعد صلاة العصر.

يذكر أن الفقيد بلقاسم مقدادي، سبق له تدريب عدة أندية جزائرية على غرار مولودية شرشال، اتحاد العاصمة، أولمبي المدية وغيرها، كما عمل كمساعد للناخب الوطني رابح سعدان في المنتخب الوطني.