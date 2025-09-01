رئيس “الفاف” وليد صادي يعزي في وفاة جعفر يفصح

وجّه رئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم، وليد صادي، اليوم الإثنين، رسالة تعزية، ومواساة، اثر تلقيه نبأ وفاة الاطار السابق في وزارة الرياضة، جعفر يفصح.

ونشرت الموقع الرسمي لـ”الفاف”، رسالة صادي، والتي أبدى من خلالها تأثره الشديد، بخبر وفاة جعفر يفصح.

كما قدم رئيس “الفاف”، باسمه ونيابة عن أعضاء مكتبه الفيدرالي، تعازيه القلبية، إلى عائلة الفقيد، وكافة الأسرة الرياضية في الجزائر.

وفي ختام رسالته، أبدى رئيس “الفاف” وليد صادي، رجاءه من المولى عزّ وجل، أن يتغمد الفقيد جعفر يفصح، برحمته الواسعة، ويسكنه فسيح جناته، وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان.