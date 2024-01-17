رئيس “الفاف” وليد صادي يعزي نعيمة لعوادي

وجّه رئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم، وليد صادي، اليوم الأربعاء، رسالة تعزية ومواساة، للاعبة ومدربة المنتخب الوطني النسوي سابقا، نعيمة لعوادي.

ونشرت “الفاف”، عبر موقعها الرسمي، رسالة تعزية، ومواساة، وجهها وليد صادي، اثر تلقيها نبأ وفاة والدة نعيمة لعوادي.

وأبدى رئيس “الفاف”، باسمه، ونيابة عن أعضاء مكتبه الفيدرالي، تضامنهم الكبير مع لاعبة ومدربة المنتخب الوطني النسوي سابقا، في محنتها هذه.

وختم رئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم، وليد صادي، هذه الرسالة، بالدعاء للفقيدة، راجيا المولى أن يسكنها فسيح جناته، وأن يلهم ذويها الصبر والسلوان.

يذكر أن إدارة شبيبة القبائل، هي الأخرى وجهت أمس الثلاثاء رسالة تعزية لنعيمة لعوادي، التي تشغل منصب مسؤولة فرع كرة القدم النسوية في الشبيبة.