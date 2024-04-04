رئيس الفاف وليد صادي ينعي وفاة الدكتور ياسين زرقيني
بقلم كريم تيغرمت
وجّه رئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم “الفاف”، وليد صادي، اليوم الخميس، رسالة تعزية، اثر تلقيه نبأ وفاة الرئيس السابق للجنة الطبية للفاف، الدكتور ياسين زرقيني.
ونشر وليد صادي، اليوم الخميس، رسالة تعزية، عبر حسابه الرسمي على منصة “X”، ترحم فيها على الفقيد ياسين زرقيني.
كما أبدى رئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم، تضامنه الكبير مع عائلة الفقيد، داعيا المولى أن يلهم ذويه الصبر والسلوان.
تلقيت ببالغ الحزن و الأسى وفاة الدكتور ياسين زرقيني ، رئيس اللجنة الطبية للفاف سابقا ، عضو اللجنة الطبية للفيفا والكاف.
لا يسعني إلا أن أترحم على روح الفقيد، و أن أعزي عائلة المرحوم ،داعيا المولى أن تغمده بواسع رحمته و أن يسكنه فسيح جناته و أن يلهم ذويه الصبر و السلوان.
— صادي وليد (@walidsadioffic) April 4, 2024
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