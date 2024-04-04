رئيس الفاف وليد صادي ينعي وفاة الدكتور ياسين زرقيني

وجّه رئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم “الفاف”، وليد صادي، اليوم الخميس، رسالة تعزية، اثر تلقيه نبأ وفاة الرئيس السابق للجنة الطبية للفاف، الدكتور ياسين زرقيني.

ونشر وليد صادي، اليوم الخميس، رسالة تعزية، عبر حسابه الرسمي على منصة “X”، ترحم فيها على الفقيد ياسين زرقيني.

كما أبدى رئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم، تضامنه الكبير مع عائلة الفقيد، داعيا المولى أن يلهم ذويه الصبر والسلوان.