رئيس “الفاف” وليد صادي يهنئ آدم زرقان

بقلم كريم تيغرمت
هنأ رئيس الاتحاد الجزائري لكرة القم “الفاف”، وليد صادي، أمس الخميس، الدولي الجزائري، آدم زرقان، لاعب نادي سانت جيلواز.

وجاءت تهنأت رئيس “الفاف”، للاعب آدم زرقان، عقب تتويج هذا الأخير، بلقب كأس بلجيكا، مع ناديه سانت جيلواز.

كما أرفق الحساب الرسمي للاتحاد الجزائري لكرة القدم، هذه التهنئة التي وجهها صادي، لزرقان، بصورة للاعب، بقميص المنتخب الوطني.

يذكر أن آدم زرقان، ساهم أمس الخميس، بتمريرة حاسمة، في فوز ناديه سانت جيلواز، بثلاثية، على أندرلخت، وتتويجهم بكأس بلجيكا.

