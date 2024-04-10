رئيس الفاف وليد صادي يهنئ الأمة الإسلامية بعيد الفطر

هنأ رئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم “الفاف”، وليد صادي، اليوم الأربعاء، الشعب الجزائري، والأمة الإسلامية بعيد الفطر.

ونشر الاتحاد الجزائري لكرة القدم، عبر موقع الرسمي، رسالة التهنأة التي وجهها صادي، بسامه ونيابة عن أعضاء مكتبه الفيدرالي، للأمة الإسلامية، بهذه المناسبة.

وخص رئيس الفاف، أسرة كرة القدم الجزائرية، والشعب الجزائري بتهانيه، متمنيا أن يتقبل الله من الجميع صالح الأعمال.