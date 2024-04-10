رئيس الفاف وليد صادي يهنئ الأمة الإسلامية بعيد الفطر
بقلم كريم تيغرمت
هنأ رئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم “الفاف”، وليد صادي، اليوم الأربعاء، الشعب الجزائري، والأمة الإسلامية بعيد الفطر.
ونشر الاتحاد الجزائري لكرة القدم، عبر موقع الرسمي، رسالة التهنأة التي وجهها صادي، بسامه ونيابة عن أعضاء مكتبه الفيدرالي، للأمة الإسلامية، بهذه المناسبة.
وخص رئيس الفاف، أسرة كرة القدم الجزائرية، والشعب الجزائري بتهانيه، متمنيا أن يتقبل الله من الجميع صالح الأعمال.
بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، يتقدم رئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم، السيد وليد صادي، باسمه وباسم أعضاء المكتب الفيدرالي بأحر التهاني لجميع أفراد أسرة كرة القدم الجزائرية وإلى كافة الشعب الجزائري.
تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال وكل عام وأنتم بخير#عيدالفطرالمبارك2024 pic.twitter.com/FyS6i9i5tq
— Fédération Algérienne de Football (@FAFAlgeria) April 10, 2024
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