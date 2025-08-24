رئيس “الفاف” وليد صادي يهنئ رياض محرز

هنأ رئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم، وليد صادي، قائد المنتخب الوطني، رياض محرز، لتتويجه بكأس السوبر السعودي، مع ناديه الأهلي.

وكتبت “الفاف”، عبر حسابها الرسمي على منصة “x”: “الاتحاد الجزائري لكرة القدم، برئاسة وليد صادي، يهنئ قائد المنتخب الوطني، رياض محرز، بعد الفوز بلقب السوبر السعودي”.

وأرفق الاتحاد الجزائري لكرة القدم، هذه التهنئة، بصورة لقائد الخضر، ونجم نادي الأهلي، بقميص المنتخب الوطني.

يذكر أن رياض محرز، ساهم أمس السبت، في تأهل ناديه الأهلي، بلقب كأس السوبر السعودي، على حساب نادي النصر.