رئيس الفاف يؤدي واجبه الانتخابي

أدى رئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم، وليد صادي، واجبه الانتخابي، اليوم السبت، إلى جانب عدد من الوجوه الرياضية الجزائرية.

وظهر، رئيس الفاف، وليد صادي، وهو يؤدي واجبه تجاه الوطن، بأحد مكاتب التصويت.

كما أدى المدير العام لفريق شبيبة القبائل، حكيم مدان، واجبه الانتخابي. وكذلك الرئيس السابق لفريق شبيبة الساورة، محمد زرواطي، الذي انتخب بولاية بشار.

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