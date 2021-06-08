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رئيس الفاف يتحدث عن إمكانية إحتضان الجزائر لـ”الكان” القادمة

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رئيس الفاف يتحدث عن إمكانية إحتضان الجزائر لـ”الكان” القادمة
بقلم إسماعيل عشاش

تطرق رئيس الفاف، شرف الدين عمارة، لإمكانية تعويض الجزائر للكاميرون، وإستقبال نهائيات كأس أمم إفريقيا القادمة، بمناسبة لقائه بوسائل الإعلام ظهيرة اليوم الثلاثاء. وأوضح الرجل الأول في كرة القدم ببلادنا، الى أن مثل هذه الخطوة لا يمكن له أن يقوم بها وحيدا.

وصرّح قائلا :”تنظيم حدث مثل نهائيات كأس أمم إفريقيا، لا يمكن مُناقشته من طرف الفاف فقط، بل يجب فيه إستشارة السلطات العليا للبلاد، لا يمكنني أن أعطي جوابا بخصوص هذه المسألة إلا بعد مُشاورة أعلى مُستوى في السلطة”.

يُذكر بأن “الكاف” تتجه لسحب أكبر مُنافسة في القارة السمراء من الكاميرون، بسبب عدم جاهزية هذه الأخيرة، وتُفكر جديا في تحويل الطبعة القادمة لمصر المُستعدة لإستقبال الحدث الكروي.


الرابط : https://www.ennaharonline.com/?p=1006548

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