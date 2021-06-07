رئيس الفاف يترشح لمنصب عضو المكتب التنفيذي للكوا

الرياضة
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رئيس الفاف يترشح لمنصب عضو المكتب التنفيذي للكوا صورة مركبة
بقلم حواز عبد النور

تقدم رئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم ، عمارة شرف الدين ، بطلب رسمي لمنصب عضو اللجنة التنفيذية للجنة الأولمبية الوطنية الجزائرية ، التي من المقرر عقد جمعيتها العمومية المُنتخبة غدًا بداية من الساعة ال09:00 بمقر الهيئة، بالجزائر العاصمة.

الرئيس الجديد للفاف سيكون من بين 33 مرشحًا قدموا طلباتهم للانضمام إلى اللجنة التنفيذية للكوا ، مع 21 من المقاعد الثمانية المتعلقة بالاتحادات الأولمبية ، و 9 مرشحين لـ 4 أماكن مخصصة لـ الاتحادات غير الأولمبية وأخيراً 3 ترشيحات لمركزين يتعلقان بتمثيل المرأة.

أما فيما يتعلق برئاسة اللجنة الأولمبية الوطنية الجزائرية، هناك مرشحان:عبد الرحمن حماد ، الرئيس المنتهية ولايته وانتخب في سبتمبر 2020 ليحل محل مصطفى بيراف ، ومحمد أمين بوغدو.


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