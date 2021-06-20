رئيس الفاف يجتمع بنظيره الفلسطيني بالقاهرة

التقى عمارة شرف الدين بنظيره رئيس الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم اللواء جبريل محمود محمد رجوب ورئيس اللجنة الأولمبية الفلسطينية والأمين العام للجنة المركزية لفتح وعضو اللجنة التنفيذية لاتحاد كرة القدم.

وناقش رئيس الفاف رفقة رجوب خلال هذا اللقاء، العلاقات الاستثنائية بين البلدين الشقيقين ، حيث تحدثا عن اللقاءات الرياضية التي جرت في الماضي وخاصة المستقبل بين الاتحادين.

وجدد رئيس الفاف التزام الجزائر بالمساعدة والمساهمة في تطوير كرة القدم الفلسطينية وتعزيز الأنشطة بين الاتحادين في مختلف المجالات.