رئيس الفاف يحدد آخر أجل لإرسال الإستدعاءات للاعبين

كشف رئيس الفاف وليد صادي عن آخر أجل للمنتخبات المشاركة في كأس أمم إفريقيا 2023 لإرسال الإستدعاءات للاعبين.

وحددت الاتحادية الدولية لكرة القدم تاريخ 17 من شهر ديسمبر كأخر أجل، قصد ضبط الأمور حسب وكالة الأنباء الجزائرية .

وكشفت وكالة الأنباء الجزائرية عن تصريح رئيس الفاف وليد صادي لها “تلقينا مراسلة من الفيفا أين حددت تاريخ 17 ديسمبر كأخر أجل لإرسال الإستدعاءات للاعبين الذين سيخوضون المسابقة القارية”.

كما أضاف “سيحق للنادي منع اللاعب من المشاركة في نهائيات كأس إفريقيا للام 2023 إذا لم يتلقى الاستدعاء في الآجال المحددة”.

وحسب رئيس الفاف وليد صادي فإن “مراسلة الفيفا ستمنع من نشوب خلال بين الأندية والمنتخبات خاصة وأن البطولة الإفريقية ستجري خارج النافذة الدولية”.

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